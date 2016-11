Milhares de brasileiros estão caindo em mais um golpe do WhatsApp. Em páginas de internet falsas, os cibercriminosos prometem “a nova funcionalidade atualizada” e, com isso, roubam informações dos usuários.

De acordo com a empresa de soluções para segurança da informação ESET, algumas ameaças são feitas através da nova funcionalidade de videochamadas do WhatsApp para enganar os usuários.

Segundo a empresa, a vítima, após clicar no link malicioso que é recebido através de mensagem, acaba sendo direcionada para um anúncio publicitário chamado de “última etapa”. No local é solicitado que uma mensagem de SMS seja enviada para um número Premium com determinado texto. Com isso, a vítima acaba sendo inscrita em um serviço pago de SMS.

Quem cair no golpe deve avisar imediatamente aos contatos e à operadora para evitar a inscrição em qualquer serviço SMS Premium.

Caso o usuário detecte com a operadora que já foi cadastradora, é necessário pedir a remoção do serviço.