Pelo menos 102 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (15) e reúnem cerca de 8 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.208,52 na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde).

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Nesta segunda-feira, pelo menos 11 órgãos abrem o prazo de inscrições para 151 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 17.435,23 na Prefeitura de Capinzal (SC). Veja abaixo as informações de cada concurso:

Prefeitura de Almirante Tamandaré (PR)

Inscrições: até 19/06/2020

3 vagas

Salários: até R$ 3.157,00

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Anicuns (GO)

Inscrições: até 21/06/2020

13 vagas

Salários: até R$ 2.250,00

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Bento Gonçalves (RS)

Inscrições: até 26/06/2020

4 vagas

Salários: até R$ 1.760,06

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Prefeitura de Capinzal (SC)

Inscrições: até 16/06/2020

2 vagas

Salários: até R$ 17.435,23

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Carandaí (MG)

Inscrições: até 16/06/2020

4 vagas

Salários: até R$ 2.376,41

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Cerejeiras (RO)

Inscrições: até 17/06/2020

26 vagas

Salários de até R$ 6.054,94

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Dom Feliciano (RS)

Inscrições: até 16/06/2020

4 vagas

Salários: até R$ 5.232,19

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de João Monlevade (MG)

Inscrições: até 19/06/2020

5 vagas

Salários: até R$ 3.349,62

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Mogeiro (PB)

Inscrições: até 31/07/2020

72 vagas

Salários: até R$ 6.999,50

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Taquarituba (SP)

Inscrições: até 30/06/2020

8 vagas

Salários: até R$ 15.360,78

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Venâncio Aires (RS)

Inscrições: até 19/06/2020

10 vagas

Salários: até R$ 1.341,38

Cargos de nível médio

Veja o edital