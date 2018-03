A Defesa Civil registrou 107 ocorrências em Belo Horizonte por causa da chuva até as 16h desta sexta-feira (9). Entre os registros estão desabamento e risco de desabamento de muro de arrimo, riscos de deslizamentos, infiltrações e quedas de árvores.

Os problemas começaram logo no início da manhã com a queda de uma árvore na avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul de BH, e com os córregos Vilarinho e Gorduras, em Venda Nova, com risco de transbordamento.

No bairro São Bento, na região Centro-Sul um muro de arrimo, de aproximadamente 10 metros, desabou na rua Ivon Magalhães Pinto.

A Defesa Civil foi acionada e o morador foi notificado a apresentar um plano ação para reduzir os riscos, além de laudo de estabilidade do restante do muro e providenciar remoção dos entulhos. ​