A Vigilância Epidemiológica de Formiga divulgou, nesta terça-feira (3), informações parciais sobre a Campanha de Vacinação contra a raiva para cães e gatos.

Até o momento, 11.244 animais foram imunizados. Desse total, 10.145 são cães e 1.099, gatos.

“Conseguimos vacinar um grande número de animais no município. Porém, as doses se esgotaram com uma demanda ainda a ser suprida. Pensando nisso, já solicitamos mais doses da vacina e recomeçaremos a campanha assim que as recebermos”, disse a coordenadora do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, Ana Dalva Costa.

A coordenadora explicou que o número de doses enviadas para cada município é estipulado pelo Ministério da Saúde de acordo com a quantidade de vacinas aplicadas no ano anterior. “Acreditamos que o número de pets tem crescido no município e que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde de seus animais de estimação”.