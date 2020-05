Da Redação

A Secretaria de Saúde de Formiga divulgou, a partir do pedido do Últimas Notícias, os índices de vacinação das duas primeiras etapas de imunização contra a gripe no município

De acordo com as informações, até terça-feira (12), haviam sido administradas 12.133 doses. A cobertura vacinal dos dois primeiros grupos (idosos e profissionais da saúde), superou os 100%, de acordo com o número estimado de pessoas a serem vacinadas. O Ministério da Saúde preconiza que 95% de cada grupo vacinal seja imunizado.

A segunda fase foi voltada para povos indígenas, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos inseridos em medidas socioeducativas; detentos e funcionários do sistema prisional. Desses grupos não foi divulgado o público alvo, apenas o número de doses de vacinas administradas.