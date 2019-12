Um homem de 44 anos foi abordado na manhã desta terça feira (10), na rua José Cassiano de Almeida, bairro Santo Antônio, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, haviam denúncias de que ele estaria traficando drogas quando trabalhava como guariteiro em uma passagem de nível.

Durante abordagem, foram encontradas com ele uma barra de maconha e uma balança de precisão. No interior da guarita, nos pertences do homem, foram encontrados R$171 em cédulas e 11 papelotes de cocaína prontos para a venda.

Na residência do suspeito, foram apreendidos 123 papelotes de cocaína, mais seis barras de maconha de aproximadamente um quilo cada e R$600 em cédulas.