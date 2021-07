A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta segunda-feira (26), dados atualizados da vacinação contra o coronavírus em Formiga.

De acordo com o Vacinômetro, 35.533 pessoas já tomaram uma dose e outras 11.055 já completaram o processo de imunização com as duas doses. Até o momento, 2.103 pessoas tomaram a vacina de dose única. Ou seja, 13.158 pessoas já finalizaram o processo de imunização.

O grupo de privação de liberdade (detentos) foi incluído na útima fase da imunização. Foram destinadas 620 doses únicas para os presidiários.

Os 1272 trabalhadores do setor industrial tomaram uma dose e 1 trabalhador recebeu a vacina de dose única. Os 486 trabalhadores do transporte, também já receberam a primeira aplicação; 319 trabalhadores de transporte tomaram a dose única.

A população geral também foi contemplada com 9.926 doses e outras 7 pessoas já receberam a segunda aplicação, outras 1.137 foram imunizadas com a dose única.

Segundo informações da administração municipal, 126 trabalhadores da limpeza urbana e outras 6 pessoas em situação de rua já tomaram a primeira dose da vacina.

Dos profissionais da saúde, 2.504 já receberam a primeira dose do imunizante e 2.011 tomaram as duas doses, e 2 trabalhadores tomaram a dose única.

Os 347 profissionais das forças de segurança e salvamento também já receberam a primeira dose, e outros 61 já receberam a segunda aplicação. Outros 2 profissionais receberam a dose única do imunizante.

Em relação às pessoas com comorbidades, 5.233 já tomaram a primeira dose, 97 já finalizaram o processo e outros 3 tomaram a dose única.

Do grupo de pessoas com deficiência permanente, 412 já receberam uma dose, 11 já receberam as duas doses e outras 4 pessoas receberam o imunizante em dose única. Assim como as 453 gestantes, puérperas e lactantes, sendo que outras 108 gestantes/puérperas/lactantes já tomaram a segunda dose.

Ainda de acordo os dados atualizados, 13.392 idosos que têm 60 anos ou mais já receberam a primeira dose e outros 8.736 foram imunizados com a segunda dose. Outros 15 idosos foram imunizados com a vacina de dose única.

Já as 24 pessoas em residência inclusiva receberam as duas doses do imunizante.

Dos profissionais da educação, 1.352 já foram contemplados com a primeira dose.

Segundo informações da Secretaria da Saúde, dez doses da vacina foram perdidas.

Fonte: Decom