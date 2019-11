A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 será apicado neste domingo (3). Em Formiga 1588 pessaos se inscreveram para prestar o exame. Em toda a região Centro-Oeste houve mais de 20 mil inscritos de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) . Em todo o Estado, foram 534.646 inscrições.



As provas do Enem 2019 serão realizadas neste domingo (3) e no próximo final de semana em todo o Brasil. Ao todo, 5.095.382 pessoas se inscreveram para prestar a prova em todo o país.



Conforme os dados, foram feitas inscrições para o exame em Divinópolis, Abaeté, Arcos, Bom Despacho, Lagoa da Prata, Nova Serrana, Oliveira, Pará de Minas, Formiga e Itaúna



Confira abaixo o número de inscritos nos municípios da região:

Cidade Inscritos Abaeté 1.055 Arcos 975 Bom Despacho 1.213 Divinópolis 8.343 Formiga 1.588 Itaúna 2.202 Lagoa da Prata 1.625 Nova Serrana 1.817 Oliveira 1.873 Pará de Minas 3.130

Inscritos em Minas Gerais



Conforme o Inep, 60,5% das 534.646 inscrições são de mulheres – o que representa 323.609 inscritos. Os demais 39,5%, ou 211.037, são homens.



Dos inscritos, 43,5% se declararam pardos; outros 37,8%, brancos; 14,1% afirmaram ser negros; 2,2% se definiram como amarelos e 2% não declararam etnias. Apenas 0,4 % de todos os inscritos se declararam indígenas.



Os dados revelam, também, que a maioria dos inscritos, 26,7%, tem entre 21 e 30 anos. 17,2% têm exatos 17 anos, 16,6% têm exatos 18 e 11,3% têm exatos 19 anos. Pessoas com idades entre 31 e 59 anos somam 10,8% do número total de inscritos. As pessoas com mais de 60 anos representaram 0,2% das inscrições.

