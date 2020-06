A uma semana do fim da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, 20,8 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam se vacinar. Até agora, 84% do público visado pelo Ministério da Saúde já recebeu a vacina – são 58 milhões de pessoas. A meta é atingir 90% de cobertura vacinal.

Entre idosos e trabalhadores da área de saúde a vacinação atingiu 100% do público. Mas os grupos que menos se vacinaram foram as gestantes, que tiveram 53% de cobertura vacinal, crianças de até 5 anos de idade, somente 53,2% foram vacinadas, e as puérperas, que atingiram 63,8%.

A vacinação contra a influenza é importante para reduzir o número de casos graves e de mortes pela gripe. A imunização é ainda mais importante neste momento porque ajuda a diminuir a procura por hospitais, que vão poder focar seus esforços no atendimento de pacientes da covid-19. A campanha de vacinação vai até a próxima terça-feira, dia 30 de junho.

Fonte: Agência Brasil 60