Na tarde dessa segunda-feira (3), a Prefeitura de Divinópolis divulgou que foram apreendidos 223 queijos na sexta-feira (31), durante uma ação conjunta das Secretarias Municipal de Saúde e de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana.

De acordo com a administração, além de os produtos estarem sem refrigeração e registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF) – que monitora a qualidade do produto – não tinham autorização para serem comercializados.

Os queijos foram recolhidos e atestado que eram impróprios para consumo, por isso foram descartados.

Balanço