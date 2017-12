A 7ª edição do Natal Solidário, promovido pela Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Rosa Mística, Ouro Branco, Ouro Verde e Jardim Montanhês (Amab) foi realizada no sábado (16).

A festa reuniu mais de 250 crianças e teve como finalidade beneficiar as famílias carentes dos bairros que compõem a associação, oferecendo uma comemoração especial e solidária de Natal.

Durante a tarde, as crianças se divertiram em diversas atividades como pintura de rosto além de desfrutarem de brinquedos como pula pula e piscina de bolinhas. Também foram oferecidos pipoca, algodão doce, cachorro quente e refrigerante.

O projeto Seja Luz coordenou algumas brincadeiras e os presentes ainda receberam a visita do Papai Noel, que distribuiu presentes.

Para os adultos, foram oferecidos serviços de beleza (corte de cabelo e manicure) e serviços de saúde (aferição de pressão e glicose).

O evento contou com a parceria da Secretaria de Saúde e do Saae que enviou uma pipinha com água potável para suporte a população.

1º Natal Solidário no bairro Lajinha

Neste ano, pela primeira vez, o Natal Solidário também foi realizado no bairro Lajinha. O evento ocorreu na quadra da Escola Célia de Melo no domingo (17) e também contou com as mesmas atividades realizadas no Natal Solidário no bairro Rosa Mística. Além das brincadeiras e guloseimas, as crianças se divertiram com as brincadeiras feitas pelo grupo da Missão Dehoniana Juvenil (MDJ) e também receberam presentes do Papai Noel.

“O evento hoje é tradição em nossa comunidade. É muito gratificante ver o resultado da nossa festa. O sorriso de uma criança é a nossa maior recompensa. Só temos a agradecer cada um que sempre colabora, pois, nossa festa só é um sucesso devido à disposição e solidariedade de muitas pessoas”, comentou o fundador do Natal Solidário na comunidade, o vereador Marcelo Fernandes.