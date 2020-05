Uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público de Minas gerais e Polícia Rodoviária Federal terminou com a apreensão de mais de 300 quilos de cocaína, na Rodovia Fernão Dias.

A droga estava escondida em uma carreta que transportava tubos plásticos. A apreensão foi em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas os investigadores e o delegado já estavam acompanhando o deslocamento da carga. Foram pelo menos 40 horas de monitoramento até o momento da interceptação. A apreensão foi no sábado (23), mas o resultado da operação só foi divulgado hoje.

Três pessoas foram presas. O motorista da carreta e outros dois homens que, de acordo com a Polícia Civil, são os donos da carga e apontados como os chefes da organização criminosa. “Geralmente, para chegar nas lideranças do esquema de tráfico, a gente começa de baixo para cima. Dessa vez, o que chama a atenção, é que os ‘patrões’ estavam fazendo o transporte do material por causa do valor da carga”, explica o Delegado da Polícia Civil Antônio Prado.

Os presos são donos de postos de combustíveis e lojas de conveniência no estado de São Paulo. A polícia não descarta que as empresas sejam usadas de fachada para a articulação criminosa. Um deles já tinha passagem por furto.