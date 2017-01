Durante a Operação de Natal e Final de Ano da Concessionária AB Nascentes das Gerais, o Sistema MG-050/BR-265/BR-491 registrou mais de 340 mil veículos em toda a extensão da malha rodoviária, que liga Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, a São Sebastião do Paraíso, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Não houve registro de acidente com vítima fatal nos 371,4 quilômetros da rodovia.

Na comparação com igual período do ano passado, houve redução de 36% no total de acidentes e 63% no número de pessoas feridas. No recesso de Natal e Ano Novo, a AB Nascentes das Gerais reforçou o número de colaboradores em atividade – o Corpo de Bombeiros Militar e a Política Militar Rodoviária Estadual também ampliaram os efetivos em ação. A concessionária realizou 1100 atendimentos com as inspeções de tráfego, sendo removidos 231 veículos com os guinchos.

O diretor-executivo da AB Nascentes das Gerais, Joselito Castro, lembra que o trabalho feito pela concessionária para melhoria do padrão viário da rodovia, as campanhas educativas e as parcerias com a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros Militar contribuem para a diminuição de acidentes. “Trabalhamos muito para que o usuário possa seguir bem a sua viagem e ter todo o apoio da concessionária. A consciência de uma direção segura também é importante para haja essa diminuição dos índices de acidentes no nosso sistema”, disse.