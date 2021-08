A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) distribuiu nessa terça-feira (24) o 42º lote de vacinas contra a Covid-19. Nessa remessa, mais de 40 mil doses foram destinadas aos municípios do Centro-Oeste por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos.

As doses enviadas pelo Ministério da Saúde são da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

Até o momento, Minas Gerais vacinou 11.827.853 pessoas acima de 18 anos com a 1ª dose, o que corresponde a 72,16% da população. Em relação à segunda dose, foram imunizadas 4.709.589 pessoas. Já a dose única foi aplicada em 471.623 mineiros. Segunda dose e dose única aplicadas correspondem, juntas, a 31,61% da população.

Público-alvo

As doses serão direcionadas para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente. Caberá aos gestores municipais, ao identificar especificidade local que possa trazer riscos de manutenção das atividades essenciais, imunizar as pessoas envolvidas, seguindo a faixa etária na ordem descendente, utilizando as doses já enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Doses por municípios

Doses entregues por município – SRS de Divinópolis

Municípios Pfizer AstraZeneca CoronaVac Aguanil 78 85 60 Araújos 150 145 100 Arcos 300 440 420 Bambuí 336 480 220 Bom Despacho 348 485 480 Camacho 48 50 40 Campo Belo 390 325 540 Cana Verde 84 80 60 Candeias 288 325 140 Carmo da Mata 168 170 120 Carmo do Cajuru 366 365 220 Carmópolis de Minas 342 365 200 Cláudio 420 490 300 Conceição do Pará 78 85 60 Córrego Danta 24 55 0 Córrego Fundo 90 105 80 Cristais 114 250 0 Divinópolis 1.800 4.840 2.440 Dores do Indaiá 216 254 120 Estrela do Indaiá 60 60 40 Formiga 480 915 660 Igaratinga 186 190 120 Iguatama 144 155 80 Itaguara 216 205 140 Itapecerica 360 385 200 Itatiaiuçu 174 175 120 Itaúna 678 1.545 940 Japaraíba 84 90 60 Lagoa da Prata 384 330 520 Leandro Ferreira 60 70 40 Luz 300 305 180 Martinho Campos 192 180 140 Medeiros 54 70 40 Moema 150 160 80 Nova Serrana 684 1.885 1.000 Oliveira 306 235 420 Onça de Pitangui 48 55 40 Pains 126 125 80 Pará de Minas 690 1.625 940 Passa Tempo 144 155 80 Pedra do Indaiá 54 100 0 Perdigão 126 170 100 Piracema 108 110 60 Pitangui 336 570 260 Santana do Jacaré 90 90 60 Santo Antônio do Amparo 222 280 190 Santo Antônio do Monte 450 775 0 São Francisco de Paula 120 110 80 São Gonçalo do Pará 180 175 140 São José da Varginha 72 70 60 São Sebastião do Oeste 102 110 60 Serra da Saudade 12 10 20 Tapiraí 30 35 20 Total 6.500 12.000 10.500 Fonte: SES/MG

