Dos 96.559 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus no Brasil, 40.937 pessoas já são consideradas recuperadas. Os números são do Ministério da Saúde.

Ainda estão em acompanhamento 50.215 pessoas. 6.777 morreram no país até o momento.

No mundo, 3.555.595 milhões de pessoas já foram infectadas pela Covid-19. Deste total, 1.150.616 estão curadas da doença. Outras 247.639 faleceram.