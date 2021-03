Desde o dia 17 de março, Minas Gerais está na Onda Roxa e, desde então, a Prefeitura de Formiga não tem medido esforços para fazer cumprir as medidas impostas na fase mais restritiva do programa Minas Consciente. Uma das ações é a implantação de barreira sanitária no balneário de Furnas.

Até nessa quarta-feira (24), foram aplicadas 41 autuações em pessoas que não comprovavam residência ou trabalho essencial no balneário.

De acordo com o decreto 8.705/2021, estão proibidos a locação de imóveis e espaços privados para realização de eventos particulares ou veraneio, bem como a realização de eventos, festas, comemorações ou inaugurações presenciais, públicos e privados, inclusive de pessoas da mesma família que não moram juntos.

Sendo assim, nesse momento, orienta-se que apenas as pessoas comprovadamente residentes, proprietários ou trabalhadores de atividades essenciais se dirijam às casas localizadas em sítios e ou balneários do município.