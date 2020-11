Um total de 421 equipes de todos os estados do país estão na final da 12ª Olímpiada Nacional em História do Brasil (ONHB), projeto realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Diferente dos anos anteriores, quando uma grande final presencial ocorria em Campinas-SP, em 2020 a última etapa da competição será online por causa da pandemia do coronavírus.

Os estados do Nordeste concentram maior número de finalistas. Ceará é o que soma mais equipes: um total de 86 grupos. Em seguida estão Rio Grande do Norte, com 67 equipes; São Paulo com 63; Bahia com 53; e Pernambuco com 55. Já estados como Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Tocantins, Alagoas, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, além do Distrito Federal, seguem para a final com apenas duas equipes representantes cada.

A Olimpíada teve início em setembro, com 69,8 mil inscritos de todo país, um total de 17,4 mil equipes. O projeto, que ocorreria no primeiro semestre, foi adiado por causa da pandemia e adaptado para uma versão totalmente online e mais acessível.

“Apesar de a ONHB ser online e somente sua final presencial, nós buscamos alternativas para que ela fosse ainda mais acessível diante do contexto da suspensão das aulas nas escolas. O resultado foi bastante positivo e conseguimos manter nosso compromisso e contribuição com o processo de ensino e aprendizagem de História”, afirmou a coordenadora da ONHB e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, Cristina Meneguello.