Um jovem de 21 anos foi detido após ser flagrado com mais de 400 porções de cocaína nessa quarta-feira (29) em Nova Serrana.

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro onde a droga foi encontrada estava em um lava jato no bairro Morada do Sol.

Após serem informados de que haveria tráfico de drogas na rua José Pinto do Amaral, os militares foram ao local onde funcionaria um lava jato. A informação era de que a droga estaria dentro de um carro que estava no estabelecimento.

Os policiais fizeram buscas no veículo e encontraram 470 papelotes de cocaína, oito embalagens grandes e uma barra da mesma droga. Os militares encontraram ainda cerca de R$ 500 em dinheiro, material para embalar drogas, uma balança de precisão e quatro cartuchos calibre 38.