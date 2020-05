Eduardo Macário, secretário substituto da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, afirmou que “existe transmissão confirmada do novo coronavírus em mais de 50% dos municípios brasileiros”. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, nesta terça-feira (12), em Brasília.

De acordo com o último balanço oficial, o país acumula 12.400 mortes e 177.589 casos da covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, no entanto, as secretarias municipais e estaduais de saúde notificaram 881 óbitos e 9.258 infectados.

O secretário substituto disse, ainda, que a Pasta conseguiu identificar 39 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) provocados pela doença antes do primeiro registro oficial, em 26 de fevereiro, em São Paulo.