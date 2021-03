Redação Últimas Notícias

Dos 1013 testes rápidos realizados nessa quinta-feira (4) em Formiga, 140 tiveram resultado positivo para a Covid-19. Deste total, 67 entraram nas estatísticas do Boletim Epidemiológico de hoje. Os 73 casos restantes serão contabilizados no próximo informativo.

Segundo informações apuradas pelo Últimas Notícias /Nova Imprensa, mais de 50% das pessoas que confirmaram, por meio da testagem em massa, que estão infectadas pelo novo coronavírus, não apresentam sintomas (são assintomáticos).

Com os números atualizados de notificações – 22325 – chega a 31,44% a porcentagem da população que já está testada – considerada a estimativa do IBGE para Formiga no ano de 2020 (67.822 habitantes).