O número de consumidores inadimplentes com contas de energia atrasadas na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) chegou a 550 mil pessoas em julho.

O valor da conta tem gerado dificuldade para os clientes na hora do pagamento. Em maio de 2019, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste de 6,93% nas tarifas residenciais da companhia. De acordo com a Cemig, o aumento foi para compensar os custos da empresa com a compra de energia.

Atualmente, 8,5 milhões de clientes são atendidos pela Cemig nas 774 cidades onde atua em Minas. Os problemas e as vivências também são diversos para quem não consegue quitar as dívidas ou pagar as contas em dia. Como é o caso do motoboy Anderson Roger Gomes de Oliveira, que atualmente trabalha como freelancer entregando comida para três empreendimentos em período integral.

Nesta segunda-feira (15), Anderson procurou atendimento da Agência da Cemig para quitar uma dívida e esclarecer os motivos pelos quais ele está recebendo contas com o dobro dos valores dos últimos meses. Em maio por exemplo, ele recebeu uma de R$170 e no último mês chegou outra de R$ 337,30.