Seguindo determinações da 7ª Região da Polícia Militar, nessa segunda-feira (31), o 63º Batalhão de Polícia Militar lançou a “Operação Fecha Região” em Formiga e todos os municípios de sua área.

A ação por parte da Polícia Militar busca atuar na prevenção e nos casos necessários à repressão qualificada ao crime.

As ações foram realizadas por meio de blitz, patrulhamento motorizado, pontos bases, policiamento a pé, dentre outros processos de policiamento.

Na forma repressiva, as ações se voltaram ao cumprimento de mandados de busca e apreensão bem como de prisão e também a prisão de suspeitos abordados em fragrante do cometimento de crimes.

As atividades operacionais fazem parte de uma busca constante da Polícia Militar de Minas Gerais em promover a paz social. E no 63º Batalhão é uma preocupação diária do Comando, aumentando a sensação de segurança na comunidade e reduzir a criminalidade nos municípios que integram a sua área de atuação.

De acordo com a PM, durante a operação foram abordados 546 pessoas, foram cumpridos 15 mandados de busca e prisão, fiscalizados cerca de 450 veículos, oito pessoas presas, uma arma de fogo apreendida, com 13 munições, preensão de três tabletes de maconha, sete papelotes de cocaína, 20 pedras de crack e R$ 442 em dinheiro.

A Polícia Militar realizou 32 operações nas 12 cidades que compõem a área de atuação do 63º BPM.

Fonte: Polícia Militar

Fotos: divulgação PM

Fotos: divulgação PM