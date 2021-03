O governador Romeu Zema (Novo) publicou na noite de sexta-feira (19) em sua conta no Twitter que Minas Gerais receberá mais 542.550 doses de vacinas CoronaVac (doses 1 e 2) neste sábado (20). Essa será a 9ª remessa recebida pelo Estado e a segunda maior em número de doses.

Ainda segundo a postagem, com esse novo carregamento, Minas vai iniciar a vacinação de idosos com idades entre 70 e 74 anos. Também permanecerá com a imunização de profissionais da saúde e comunidades quilombolas. Mas, o governo ainda não informou se serão doses da CoronaVac ou da AstraZeneca.

Na quarta-feira (17), o Estado recebeu 509 mil doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, o que permitiu o início da vacinação de pessoas com 75 anos ou mais