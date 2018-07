O Banco Municipal de Alimentos (BMA) doou, de janeiro a junho deste ano, 56.397 quilos de alimentos, sendo 24.571 adquiridos de pequenos agricultores familiares através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 31.826 oriundos de doações recebidas ao longo do período.

Os donativos foram repassados a 23 entidades sócio assistenciais, Abrigo de Menores, Residência Inclusiva, UPA, Casa de Apoio e as mais de 600 famílias referenciadas nos 4 Cras e nos 2 Cras volantes do município.

De acordo com o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, com o trabalho desenvolvido, a equipe do Banco de Alimentos está cumprido o Programa de Metas 2017-2020, combatendo o desperdício de alimentos e aumentando a quantidade de alimentos arrecadados. “A cada dia, percebemos que mais pessoas se interessam em fazer doações ao BMA [pequenos e grandes produtores, comerciantes, sacolões] e, com isso, as doações recebidas no primeiro semestre já quase superam a quantidade recebida em 2017. Isso se deve à seriedade do trabalho e ao empenho e comprometimento de toda a equipe”.