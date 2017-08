Pelo menos 65 funcionários da empresa Sorbon, distribuidora autorizada da Kibon, foram desligados nesta terça-feira (1º) em Divinópolis.

A diretoria fez o comunicado alegando que o motivo foi a quebra de contrato com a Kibon. “Como não tem faturamento, o dinheiro não entra. Optamos por mandar todos embora e, tanto o pessoal de Divinópolis, como de Montes Claros, foi demitido”, diz o anúncio.

Em nota, a Kibon informou que desde julho de 2017 não mantém relação comercial com a Sorbon e ressaltou que cumpriu todas as obrigações por ela assumidas no curso daquela relação. A Kibon também disse que o abastecimento dos clientes permanece igual.

Ainda de acordo com a Sorbon, os direitos trabalhistas dos funcionários serão rigorosamente cumpridos.