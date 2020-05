Mais de 660 mil mineiros deixaram de comparecer aos postos de saúde para receber a vacina contra a gripe. O número representa cerca de 40% do público-alvo da primeira e segunda etapas da campanha nacional de imunização. A baixa proteção preocupa especialistas, principalmente em meio à pandemia da Covid-19 no Estado.

Com a população exposta ao vírus da Influenza e a outros que provocam doenças respiratórias, o temor é de sobrecarga nos hospitais. Vale lembrar que a dose não imuniza contra o coronavírus, mas facilita o trabalho dos profissionais da saúde no diagnóstico, já que as enfermidades têm sintomas semelhantes.

O tempo frio é outro agravante, pois contribui para a disseminação tanto da gripe quanto da Covid. Por isso, os médicos são unânimes: vacinar nesse momento é fundamental.

Balanço