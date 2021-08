A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta segunda-feira (9), dados atualizados da vacinação contra o coronavírus em Formiga.

De acordo com o novo Vacinômetro, 71,76% da população formiguense que possui 18 anos ou mais já recebeu uma dose do imunizante contra a Covid-19. Dessa porcentagem, 29,23% já finalizou o processo de vacinação.

O total de doses aplicadas no município é de 57.442, sendo que dessa quantidade, 40.816 foram as primeiras doses, 14.493 da imunização com as duas doses. Até o momento, 2.133 pessoas tomaram a vacina de dose única.

Confira os dados: