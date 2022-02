Ao menos 743 cidades mineiras estão sob alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira (2). Segundo comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de tempestades de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia em municípios de todas as regiões do Estado.

Ainda de acordo com o órgão, as precipitações devem ocorrer por conta da alta instabilidade condicionada pelo canal de umidade que abrange grande parte do Brasil Central. A região do Vale do Rio Doce pode ser a mais atingida pelas tempestades, já que há risco de acentuado volume de água previsto para o local.

A chuva, que também deve atingir Belo Horizonte e municípios da região metropolitana, pode vir acompanhada de ventos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante deste cenário, o Inmet recomenda que a população desligue aparelhos eletrônicos ligados à tomada e quadro de energia; não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.