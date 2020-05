A Polícia Militar prendeu três suspeitos com 730 kg de maconha em Abaeté, nesse sábado (9). Segundo a PM, as drogas estavam distribuídas em dois carros que foram interceptados após diligências.

Os militares contaram que a maconha estava no porta-malas e no banco de passageiros de um dos veículos que foi interceptado na comunidade de Tabocas em Abaeté. A PM também abordou um outro veículo em Dores do Indaiá. Os suspeitos são de Belo Horizonte.

Segundo a PM, a prisão ocorreu durante uma operação de combate a explosões de caixas eletrônicos na região.

Ainda conforme os militares, foram apreendidos dois veículos usados pelos suspeitos. Um dos carros era clonado.