Aumentam as travessias de migrantes no Canal da Mancha, rumo à ilha britânica. No sábado (21), mais de 800 pessoas cruzaram o estreito, entre a costa francesa e o Reino Unido. Os serviços de fronteira falam de um número recorde de migrantes num só dia. Entre novas políticas para desencorajar a chegada de mais pessoas, estão os planos para receber refugiados afegãos.

As 828 pessoas faziam a travessia em 30 pequenos barcos quando as autoridades da Brã-Bretanha os interceptaram. Os serviços franceses retiveram mais 193 migrantes que viajavam em dez barcos, também rumo ao Reino Unido. No dia 12 de agosto, mais 592 pessoas viram sua viagem interrompida.

Até agora, foram contabilizados 12.500 migrantes que fizeram a travessia, em 2021.

As autoridades atribuem o fato às redes de tráfico humano. “Essas travessias perigosas de países seguros da União Europeia são completamente desnecessárias, e estamos determinados a combater as gangs criminosas que estão por trás delas”, afirmou Dan O’Mahoney, comandante responsável pela ameaça clandestina no Canal da Mancha, citado pela BBC.