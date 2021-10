A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta terça-feira (5), os números atualizados da vacinação contra o novo coronavírus em Formiga.

De acordo com os números do novo Vacinômetro, no total 85.858 doses já foram aplicadas no município.

A população formiguense, que possui 18 anos ou mais, já recebeu 52.240 doses na primeira aplicação do imunizante contra a Covid-19. Dessa faixa etária, 30.253 doses foram para finalizar a segunda aplicação.

Até o momento, 2.133 pessoas já tomaram a vacina de dose única.