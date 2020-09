O Boletim Epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (17), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apontou que a região Centro-Oeste de Minas registrou 91 casos prováveis de dengue com base nas últimas quatro semanas.

De acordo com a SES-MG, o maior número de casos prováveis de dengue na região foi em Divinópolis. O município teve 26 registros somente nas quatro últimas semanas. Em seguida aparecem Bom Despacho e Pitangui. As cidades registraram 11 casos cada. Formiga aparece com 10 casos. O informe estadual apresentou ainda dados de zika e chikungunya e mortes suspeitas em investigação.

Mortes

O estado apontou que Divinópolis tem três casos de morte por dengue em investigação. No levantamento divulgado em agosto, eram dois casos sendo investigados. Pará de Minas também tinha dois casos em investigação e agora também tem com três.

Bom Despacho segue com uma morte notificada e duas em investigação. No boletim anterior, o município tinha uma morte em investigação.