Entre os mais de 50 mil voluntários para os testes da vacina Coronavac em diversos países do mundo, 94,7% não tiveram nenhuma reação adversa.

Outros 5,3% sentiram efeitos adversos de grau baixo, como dor no local da aplicação, febre moderada e perda de apetite. As informações foram divulgadas nessa quarta-feira (23) pelo governo de São Paulo.

Candidata à vacina contra o novo coronavírus produzida pela empresa chinesa Sinovac, a Coronavac é testada no Brasil sob coordenação do Instituto Butantan. Voluntários de Belo Horizonte também participam dos testes, coordenados localmente pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.

Enquanto aqui os testes são realizados com cerca de 900 profissionais de saúde que atuam na linha de frente do atendimento aos pacientes com Covid, na China foram iniciados os testes com crianças e idosos, para garantir a segurança nesses dois públicos.