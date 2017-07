Após 10 dias de campanha, foram contabilizados 123 cobertores. As doações foram entregues no Posto Terminal e na sede da entidade.

No sábado (15), a Santa Casa recebeu também a doação de mais 12 cobertores, totalizando 135 cobertores, por meio do projeto “Corrente do Bem” que é formado por um pequeno grupo de amigos que buscam doações, em material e/ou dinheiro, para sanar as necessidades das entidades da cidade.

A atual administração do hospital agradeceu a contribuição da população junto à entidade e afirmou que a Santa Casa vem passando por inúmeras necessidades, não só financeiras, e, somente com a ajuda da população é possível oferecer um pouco mais de conforto aos pacientes e acompanhantes.