Para contribuir com as ações da Prefeitura de Arcos, várias empresas têm feito doações de itens essenciais no combate ao coronavírus, tanto para a Integração Social quanto para a Saúde.

Duas destas, as confecções ‘Moda e Malha’ e ‘Veneta’ (a fábrica do Corel), doaram 800 máscaras na quinta-feira (23). A WBZ, que já havia feito doações de máscaras durante a semana, ofertou mais 250 EPI’s para o uso dos funcionários da Zoonose e Vigilância Epidemiológica.

O proprietário da ‘Moda e Malha’, José Geraldo Santos, conta que a iniciativa das doações se deve ao desejo de contribuir com atitudes que façam a diferença neste combate a Covid-19. “Com a queda do serviço de confecção partimos para a fabricação de máscaras e percebi como é grande a demanda. Por isso, entendo como faz falta o abastecimento constante de máscaras para as pessoas que trabalham na Saúde, daí o desejo de doar os EPI’s”, conta o empresário.

Além disso, José Geraldo disse que acabou reinventando a confecção neste período de desemprego e queda na fabricação. “Com a confecção das máscaras foi possível pegar máquinas de costura e levar para casa de mães de família que estavam sem trabalho. Elas recebem a orientação dos protocolos de higienização e, com isso, conseguimos gerar empregos”, explica José Geraldo.