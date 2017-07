De 20 de junho ao dia 20 de julho, 1.021 procedimentos foram realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem de Formiga. Os números são resultado do aumento dos casos das doenças comuns no período de inverno.

De acordo com a coordenadora do centro, Elessandra Costa Silva, foram feitos 817 raios x e 204 eletrocardiogramas nestes 30 dias. O procedimento que liderou a lista neste período foi a radiografia de tórax, com um total de 327.

“No frio é muito comum o aumento do número de radiografias do tórax, já que o resfriado é recorrente no inverno e o exame geralmente é solicitado com maior frequência pelos médicos”, explicou Elessandra.

O Centro de Imagem foi reinaugurado em abril deste ano e atende cerca de 300 pessoas por mês. A unidade funciona das 7 às 16 horas e fica à Rua Quintino Bocaiuva, 55, Centro.