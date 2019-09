A Ouvidoria Municipal de Formiga é o canal pelo qual o cidadão tem a oportunidade de se manifestar oficialmente em relação aos serviços disponibilizados pela Prefeitura.

Desde a sua criação, em 2017, o setor já recebeu mais de quatro mil manifestações populares, que são classificadas como solicitações, denúncias, reclamações sugestões e elogios.

O trabalho desenvolvido é um importante elo de comunicação entre a atual gestão e a população.

Segundo informou o ouvidor da administração municipal, Welerson de Andrade, as solicitações, denúncias e sugestões recebidas são encaminhadas às secretarias ou aos setores responsáveis, para que as providências necessárias sejam realizadas.

Uma importante ferramenta criada pela Ouvidoria é o “Zap Cidadão”, que facilita o contato com a população. Através do contato (37) 9.9952-1783, os munícipes podem apresentar as demandas ao ouvidor.

Diariamente, em média, são recebidas 20 mensagens. Outro projeto que tem aproximado a população da atual gestão é o “Prefeitura de Portas Abertas”, cujo objetivo é promover a transparência dos atos administrativos do município.

A iniciativa consiste na realização de visitas guiadas aos departamentos, secretarias, coordenadorias e autarquias, para que o cidadão conheça a estrutura do Executivo formiguense. As visitas acontecem às quartas-feiras, às 10h, e o critério de seleção dos visitantes é feito de acordo com a ordem cronológica de agendamento.

O setor de Ouvidoria está situado no segundo andar do prédio da Prefeitura, na rua Barão de Piumhi, 121 – Centro). Os telefones de contato são: (37) 3329-1802 e (37) 9.9952-1783 (Whatsapp). O e-mail é o “ouvidoria.formiga@gmail.com”.