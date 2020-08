A Polícia Militar Rodoviária de Piumhi (PMRv) apreendeu mais de R$ 100 mil durante abordagem na MG-050, próximo a Capitólio, na tarde dessa segunda-feira (10).

De acordo com a PMRv, durante os trabalhos de rotina, os militares abordaram, na altura do Km 285, uma caminhonete Fiat/Strada com dois ocupantes.

Os homens demonstraram nervosismo durante o procedimento, levantando suspeitas.

Após realizarem buscas no interior do veículo, os policiais encontraram duas sacolas plásticas contendo uma certa quantia em dinheiro e cheques. Em uma das sacolas havia R$86.799, em dinheiro e na outra R$31.807, em cheques.