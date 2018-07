Quatro entidades formiguenses foram contempladas com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e receberão juntas R$322.990,17.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação de Assistência aos Menores de Formiga (Patronato São Luiz), Tatame do Bem e Casa da Criança e do Adolescente (Abrigo para Menores) tiveram projetos selecionados em um chamamento público realizado no início deste ano.

O valore destinado para cada entidade será:

Apae: R$60.000,17 para a reforma do refeitório, cozinha, lavanderia e salas de atendimento.

Tatame do Bem: R$ 47.990 para aquisição de um veículo utilitário modelo pic-kup.

Patronato São Luiz: R$115 mil para cobertura da quadra de esportes.

Casa da Criança e do Adolescente: R$100 mil para construção de uma nova cozinha e refeitório.

O Fundo da Infância e Adolescência (FIA) é gerido e fiscalizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.Os recursos do fundo são provenientes do imposto de renda, destinados como doações por pessoas físicas e jurídicas.

Os termos de colaboração de repasse dos recursos foram assinados pelo prefeito Eugênio Vilela na manhã desta terça-feira (17). Na ocasião, o prefeito visitou as entidades com uma equipe composta pelo secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira; a supervisora do Suas, Lindamar Azarias, e o supervisor do departamento de programas especiais João Gonçalves.

“O dinheiro está sendo destinado a entidades para continuidade aos bons serviços prestados para a assistência à criança e ao adolescente de Formiga”, declarou o prefeito.