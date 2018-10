Mais de três mil jovens estiveram reunidos nesse domingo (21), na cidade de Luz, para celebrar Dia Nacional da Juventude que neste ano teve como tema: “Juventude construindo uma cultura de paz”.

Participantes das 33 cidades da região, representando as 53 paróquias, estiveram presentes na comemoração. Pela manhã foi celebrada a Santa Missa, presidida por Dom José Aristeu, juntamente concelebrada por vários padres e seminaristas. Em seguida, os jovens seguiram em caminhada rumo à Praça da Catedral. No local, houve um Momento de São Rafael, apresentado pelos jovens de Campos Altos.

Após o almoço, houve apresentação de DJ, teatro com os jovens da cidade de Formiga, Adoração ao Santíssimo Sacramento e o envio da juventude com Dom Aristeu.

Anjos de Resgate

Por se tratar de um ano especial, já que a Diocese de Luz completou seu primeiro centenário no dia 8 de julho, o DNJ foi especial e contou com show com a renomada Banda católica: Anjos de Resgate, que animou a multidão, com momentos de músicas e reflexões durante o show.

DNJ no Brasil

O Dia Nacional da Juventude (DNJ) neste ano tem como lema: “Disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, Eu venci o mundo” (Jo 16,33). Em consonância com a Campanha da Fraternidade 2018, “Fraternidade e superação da violência”.

O DNJ

O Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985, durante o Ano Internacional da Juventude, promovido pela Organização das Nações Unidas. Estava evidente que a juventude precisava mobilizar-se e construir espaços de participação, para pensar e repensar uma nova sociedade. Todos os anos organiza-se um dia de festa da juventude, sempre com um tema importante a ser debatido e trabalhado com grupos. O DNJ é realizado no país todos os anos no último domingo do mês de outubro, exceto nos anos eleitorais, quando a data é alterada, como neste ano.

DNJ 2019

Durante o evento, foi anunciado que a cidade de Santo Antônio do Monte será sede do Dia Nacional da Juventude – DNJ 2019, em outubro.

