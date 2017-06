Da Redação

A Prefeitura divulgou nesta quarta-feira (28) o nome de dez ruas do município que deverão pavimentadas. Segundo a administração, a licitação para contratação da empresa que será responsável pela obra foi realizada nessa terça-feira (27).

A vencedora do certame foi a Construtora Vega, de Belo Horizonte. Ela fará o serviço por R$809.899,73.

A Prefeitura informou ainda que o prefeito Eugênio Vilela já assinou o contrato com a empresa. Para que as obras sejam iniciadas, a Prefeitura aguarda somente a autorização do órgão financiador. Após a emissão da ordem de serviço, a empresa terá 120 dias para asfaltar todas as ruas.

As obras serão feitas com recursos provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal e atual ouvidor geral do Estado, Wadson Ribeiro, por intermédio do líder comunitário João Gonçalves Pereira, o João do Povo.

“É sempre uma satisfação poder informar à população que mais uma significativa obra será feita em nossa cidade. O asfaltamento de ruas é muito importante para dar qualidade de vida e dignidade aos moradores. Agradeço ao Wadson Ribeiro por destinar a verba para Formiga e ao João do Povo por interceder para que o recurso viesse para nossa cidade”, comentou o prefeito Eugênio Vilela.

Confira as ruas que serão pavimentadas:

Rua dos Universitários – bairro Del Rey

Rua Vitória Maria de Menezes Gomide – bairro Ouro Verde

Rua Sidney Protela de Oliveira – bairro Ouro Verde

Rua Anibal Pires de Lima – bairro Jardim Guanabara

Rua São João – bairro Leal

Rua Antônio Joaquim Rangel – bairro Engenho de Serra

Rua Formiga – Distrito de Pontevila

Rua Ponte Alta – Distrito de Pontevila

Rua Doutor Jadir da Fonseca – bairro Pôr do Sol

Rua Francisco Xavier de Faria – bairro Pôr do Sol