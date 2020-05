Na manhã deste sábado (23), a cidade de Arcos registrou mais dois casos positivos de Covid-19.

O município agora conta com 21 casos.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, são duas mulheres, uma de 42 e outra de 37, que se encontram em isolamento domiciliar, e tiveram contatos com casos positivos.

Procedimentos estão sendo tomados, e o monitoramento segue constante, por parte dos profissionais da saúde de Arcos.