Nesta quinta-feira (25), o município de Formiga registrou mais dois óbitos em decorrência da Covid-19.

De acordo com a Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus os óbitos são:

• Uma mulher de 79 anos, hipertensa. Faleceu na Unidade de Pronto Atendimento, nessa quarta (24).

• Um homem de 76 anos, tinha doença imunossupressora. Faleceu nessa quarta (24) em casa.

Mais cedo, foi divulgado o óbito de um homem de 63 anos.

97 pessoas em Formiga já perderam a vida para a doença.

Os registros entrarão no Boletim Epidemiológico que será divulgado hoje. A Administração Municipal se solidariza com as famílias e amigos enlutados.