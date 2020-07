Redação Últimas Notícias

Um acidente entre dois veículos com placas de Formiga foi registrado por volta das 12h30 deste sábado (4), na MG-050, próximo ao Posto Pasqualotto.

De acordo com informações apuradas no local pelo Últimas Notícias, se envolveram na colisão um Ford Fusion e um Gol.

O condutor do Fusion seguia sentido Pimenta/Formiga e o Gol em sentido contrário. O motorista do Gol foi fazer uma conversão para entrar no posto e não percebeu a aproximação do outro veículo, ocorrendo a colisão.