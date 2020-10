Além das duas mortes registradas na tarde de sábado (3), em Formiga, mais uma ocorrência de afogamento foi atendida pelo Samu na região centro-oeste.

Dessa vez, o registro ocorreu em Pará de Minas.

A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 17h28 desse sábado (3), para atendimento de um afogamento, na rua Dois, bairro Cabana.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pará de Minas fez o atendimento de um jovem, de 22 anos. Ele havia caído em uma cisterna e sido retirado por terceiros. No momento do atendimento, o jovem respirava com dificuldade.