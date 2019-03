Mais um acidente foi registrado nas estradas da região. Por volta de 12h45 de sábado (2), a central de regulação do Samu recebeu um chamado para atendimento de um capotamento na BR 354, cerca de 4 km de Candeias, sentido Formiga.

Foi empenhada a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga.

Ao chegar no local a equipe encontrou duas vítimas, conscientes, já fora do carro. Um homem, de 28 anos, com fratura no braço esquerdo e um corte na parte de trás da cabeça. A mulher, de 22 anos, estava com crise de ansiedade.

Não há informações do que teria provocado o acidente.