A Secretaria Municipal de Saúde recebeu a confirmação de mais um caso confirmado da Covid-19 em Formiga, na tarde desta segunda-feira (18).

No entanto, a paciente de 79 anos aparece como mais um positivo e ao mesmo tempo já é considerada curada. Isso porque ela recebeu o resultado ao realizar o teste rápido em meio a outros exames rotineiros.

De acordo com a pasta, a formiguense foi infectada há algum tempo, não é possível precisar quanto, não teve sintomas característicos da doença e agora apresenta anticorpos contra o novo coronavírus.

Os números oficiais em Formiga são de 11 confirmações da doença, sendo que cinco pessoas já estão curadas.

De acordo com a secretaria, é preciso que a população evite sair de casa e mantenha os hábitos de usar máscaras e higienizar corretamente as mãos.

Nesta segunda-feira, 18 de maio, os números são:

_ NOTIFICADOS: 641

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 218

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 46

• INTERNADOS: 01

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 00

_ CONFIRMADOS: 11

• ÓBITOS: 00

• INTERNADOS: 03

• EM ACOMPANHAMENTO: 03

• CURADOS: 05

_ DESCARTADOS: 366

• NOTIFICADOS: Pessoas que apresentam algum tipo de síndrome gripal, desde sintomas leves até casos com complicações e se tornaram “suspeitos” para Covid-19.

• NOTIFICADOS QUE NO ÍNICIO DA PANDEMIA NÃO FIZERAM EXAMES: Pessoas que no início da Pandemia apresentaram sintomas leves de síndrome gripal, ficaram em isolamento por 14 dias e ainda serão testadas para Covid-19.

• SUSPEITOS AGUARDANDO RESULTADO DOS EXAMES: Pessoas que apresentam sintomas leves de síndrome gripal e ficam em isolamento domiciliar por 14 dias ou são internadas caso apresentem complicações de saúde. Aguardam resultado de testes para Covid-19.

• INTERNADOS: Pacientes suspeitos para Covid-19. Permanecem em observação até que haja melhora no quadro clínico.

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: Pacientes que foram a óbito antes da chegada do resultado do teste. Com o resultado, estes evoluem para óbitos confirmados ou para óbitos descartados para a Covid-19.

• CONFIRMADOS: Casos suspeitos que evoluíram para confirmados por meio do teste para Covid-19.

• ÓBITOS CONFIRMADOS: Pacientes que foram notificados, testados e foram a óbito com resultado positivo para a Covid-19.

• INTERNADOS: Pacientes confirmados para Covid-19. Permanecem em observação até que haja melhora no quadro clínico.

• EM ACOMPANHAMENTO: Pacientes que apresentaram teste positivo para Covid-19 e ficam em isolamento domiciliar de no mínimo 14 dias.

• CURADOS: Pacientes com teste positivo para Covid-19 e após período de acompanhamento ou internação realizaram novo teste, obtendo resultado negativo.

• DESCARTADOS: Casos que foram notificados, testados e o resultado deu negativo para Covid-19.