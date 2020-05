A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, na tarde desta sexta-feira (8), a confirmação de mais um caso do novo coronavírus em Formiga.

O paciente é um homem de 38 anos, que está em isolamento domiciliar e não tem outras complicações de saúde.

Agora o registro oficial é de oito pessoas confirmadas, sendo que destas uma já está curada.

A Prefeitura, mais uma vez, reforça a necessidade de os cidadãos formiguenses continuarem com as ações preventivas, como evitar aglomerações, usar máscaras e higienizar corretamente as mãos.