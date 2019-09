Além dos quatro casos de sarampo já confirmados em Minas Gerais este ano, um registro recente da doença em Juiz de Fora, na Zona da Mata, deve entrar no próximo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (6). Trata-se de um caso “importado” que já foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora.

Segundo o órgão, o paciente é um adolescente de 16 anos, morador do bairro Novo Horizonte, que tinha somente uma dose da vacina tríplice viral registrada em sua caderneta de vacinação. Durante a investigação, foi constatado que o garoto teve contato com parentes que residem em São Paulo, onde há surto da doença. Uma amostra de sangue foi enviada para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, e o resultado acusou positivo.

Diante da confirmação, uma equipe do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde realizou o bloqueio vacinal na sala de aula onde o adolescente estuda. Após avaliar as cadernetas de vacinação dos alunos, foi necessário vacinar quatro estudantes e quatro funcionários da escola.

Conforme dados do setor de imunização, na última campanha contra o sarampo na cidade, realizada em 2018, a cobertura vacinal atingiu a taxa de 95,68%.