Nessa quinta-feira (7), foi realizado mais um concerto no órgão de tubos da Igreja São Vicente Férrer. O evento, promovido para celebrar os 80 anos do instrumento, foi um sucesso. A apresentação realizada pelo padre formiguense Afonso Maria Oliveira foi muito elogiada pelos presentes.

O concerto foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Paróquia São Vicente Férrer. Além do aniversário do órgão, a apresentação serviu também para o padre Afonso celebrar em sua terra natal seus 40 anos de vida sacerdotal. Atualmente, o padre atua em Santo André, no estado de São Paulo.

Esse foi o terceiro concerto promovido para celebrar os 80 anos do órgão. A primeira apresentação foi de Edite Rocha, no dia 7 de abril, e a segunda foi comandada pelo organista formiguense Antônio Olímpio Nogueira, nos dias 10 e 11 de junho.

Um quarto concerto será realizado no dia 24 de outubro, data que marca a vinda do órgão para Formiga, graças ao empenho do padre RemacloFóxius e do professor Franz Stangenberg.

Na data, o Coral Imaculada Conceição, coordenado por Agda Vaz Tonelli, irá cantar uma missa especial, toda composta pelo padre Remaclo, tendo o formiguense Antônio Olímpio ao órgão, fechando assim as comemorações até o centenário do mesmo.

Padre Afonso

Padre Afonso Maria Oliveira nasceu em Formiga em 4 de dezembro de 1947. Graduou-se em filosofia pura pela Faculdade de Lavras e em teologia pelo Instituto de Teologia Sagrado Coração de Jesus, dos Dehonianos de Taubaté, São Paulo. Ordenado presbítero em Formiga aos 11 de dezembro de 1976, o sacerdote diplomou-se em piano, órgão, composição e regência pela Ordem dos Músicos do Brasil.

O formiguense formou-se também em parapsicologia pelo CLAP–SP (orientado pelo padre Oscar Quevedo) e é graduado em psicologia clínica pela UGF–RJ. Padre Afonso é especializado em psicossomática pela FACIES–SP e doutor com a tese “Influência e ação da fé na cura de doenças psicossomáticas”.

Atualmente, o sacerdote formiguense reside em Santo André, onde tem sua clínica e atua na catedral diocesana.